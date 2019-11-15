دبيشي يرد على “مدوار” ويكشف حقائق جديدة عن حادثة “الداربي” !

رد الأمين العام لاتحاد العاصمة “دبيشي” على رئيس الرابطة “عبد الكريم مدوار”، خاصة بعد تأجيله لمباراة “بارادو”.

وقال دبيشي في تصريحاته للإذاعة الوطنية: “لماذا يطبق القانون شهر نوفمبر ولم يطبق شهر أكتوبر، نحن لا نتكلم على أي فريق ونحن ندافع عن فريقنا فقط”.

وأضاف:”هناك شرطين في هذا الترخيص الذي تم منحه للرابطة الأول ينص على برمجة المباراة في يوم مغاير لمباراة الخضر”.

وتابع: “أما الشرط الثاني الذي وضع وحسب بعض الأعضاء الذين كانوا حاضرين فهو كان يجب الحصول على موافقة الأندية التي يكون لديها لاعب دولي معني بتاريخ الفيفا من أجل لعب المباريات المتأخرة”.

وأردف قائلا: “لحد الآن لم نتحصل على محضر إجتماع المكتب الفيدرالي، ونتمنى أن تكون هذه المعطيات في صالحنا فنحن رفضنا لعب مباراة الداربي بسبب اللافي وكان ذلك حقنا”.

وختم كلامه: “جلستنا مع المحكمة الرياضية الجزائرية ستكون يوم الإثنين 18 نوفمبر المقبل”.