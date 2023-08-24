دبيشي يشارك في ندوة “الفيفا” للمدراء الفنيين بتايلاندا

يتواجد الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، منير دبيشي، بالعاصمة التايلاندية بانكوك، للمشاركة في ندوة الفيفا الخاصة بالمدراء الفنيين لاتحادات كرة القدم.

وكشفت “الفاف”، اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي، عن مشاركة أمينها العام في هذه الندوة التي تنظمها “الفيفا”، في الفترة ما بين 22 إلى 25 أوت الجاري.

وشارك دبيشي، في هذه الندوة الخاصة بالمدراء الفنيين، بالتعاون مع الأمناء العامين، إلى جانب المدير الفني الوطني مصطفى بسكري.

يذكر أن منير دبيشي، شارك مؤخرا بالعاصمة الأسترالية سيدني، في ندوة الفيفا، حول تطوير كرة القدم النسوية، والتي جاءت على هامش مونديال السيدات.