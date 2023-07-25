دبيشي يكلّف بتسيير الفاف إلى غاية تعيين الرئيس الجديد

كلّف الأمين العام للاتحادية الجزائرية لكرة القدم منير دبيشي بتسيير هيأة “الفاف” لمرحلة إنتقالية إلى غاية انتخاب رئيس جديد.

وأعلنت هيأة الفاف عن القرار في بيان لها عبر الموقع الرسمية، اليوم الثلاثاء، وهو القرار الذي يعتبر عاديا، من الجانب القانوني.

كما صادق أعضاء المكتب الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، على إستقالة جهيد زفيزف، خلال الإجتماع الذي حظره 9 أعضاء من 10 بإستثناء جيلالي عبيدات الذي تعذّر عليه السفر من أدرار إلى الجزائر العاصمة.

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