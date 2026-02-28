دبي: حريق في رصيف بميناء جبل علي إثر سقوط شظايا 

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالإمارت العربية المتحدة اليوم السبت عن حريق في رصيف بميناء جبل علي.

ووفقا للمكتب ذاته الحريق شب جراء سقوط شظايا عمليات الاعتراض الجوي لضربات الجيش الثوري الإيراني

كما أكد المكتب أن الجهود مستمرة لإخماد الحريق بالكامل ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وشهدت اليوم منطقة الخليج وإستهداف إيران عدة مواقع بكل من قطر، الكويت، الإمارات، البحرين، والأردن بصواريخ بالستية على خلفية الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي عليها.