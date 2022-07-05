قناة النهار دبّابات ومدرّعات متطورة في الإستعراض العسكري بقلم قناة النهار نشر في 05 جويلية 2022 - 12:39 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 82 0 دبّابات ومدرّعات متطورة في الإستعراض العسكري إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qSGWE اقرأ أيضا وزير النقل: رقمنة عملية بيع التذاكر يجب ان تكون من أولويات الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية قناة النهار 18 جوان تساؤلات: لبناء دولة جزائرية قوية وعصرية.. الإصلاحات المؤسساتية تتجسد على أرض الواقع قناة النهار 23 جوان "رياضي من "مونتينيغرو" يتحدث عن الاكلات الجزائرية ويبدي إعجابه بـ "البقلاوة قناة النهار 25 جوان قوجيل: السيناتور من حقو يتقابل مع أي وزير وحنا نحدد الموعد والموضوع قناة النهار 29 جوان أمن: خطر على مستعملي الطريق.. شاحنات بحمولة تفوق قدرتها الإستيعابية قناة النهار 20 جوان كوثر اوعلال" تتغلب على مصارعة من مونتينيغرو وتتأهل للنصف النهائي" قناة النهار 01 جويلية "مترشح لإجتياز البكالوريا يوجه رسالة لزملائه .." ماتتقلقوش هذا إمتحان عادي قناة النهار 14 جوان الرئيس تبون: ممنوع منعا باتا قطع المياه على المواطنين يومين متتاليين الوطني 24 جوان المسافرون يهددون بمغادرة سفينة طارق بن زياد إن لم تقلع من ميناء وهران باتجاه إسبانيا قناة النهار 03 جويلية نحس روحي فاشلة في كلش ونخاف من رأي الآخرين..كيفاش ندير؟ قناة النهار 19 جوان