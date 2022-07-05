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قناة النهار

دبّابات ومدرّعات متطورة في الإستعراض العسكري

بقلم قناة النهار
دبّابات ومدرّعات متطورة في الإستعراض العسكري
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دبّابات ومدرّعات متطورة في الإستعراض العسكري

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رابط دائم : https://nhar.tv/qSGWE
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