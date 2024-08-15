دب أسود يهاجم فتاة صغيرة في الولايات المتحدة

هاجم دب أسود فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، بينما كانت في خيمة في موقع تخييم جنوب ريد لودج. بولاية مونتانا في الولايات المتحدة. حيث تم إدخالها إلى المستشفى وتم القبض على الحيوان ثم قتله.

وفي حوالي الساعة 10 مساءً، تعرضت للهجوم من قبل أنثى الدب الأسود أثناء تواجدها في خيمة. في موقع تخييم خاص جنوب بلدة ريد لودج، في ولاية مونتانا، حسبما ذكرت شبكة CNN.

وحددت وكالة مونتانا للأسماك والحياة البرية والمتنزهات (FWP) المحلية في بيان صحفي. أنها عثرت على “عناصر جذب غير آمنة، بما في ذلك القمامة والمبرد والطعام البشري. حول وداخل الخيمة التي وقع فيها الهجوم”.

وتم إدخال الفتاة الصغيرة إلى المستشفى وإخلاء موقع المخيم بالكامل يوم الاثنين 12 أوت.

وتم وضع الفخاخ للقبض على الدب. وانتهى الأمر بالقبض على الأنثى بعد ظهر يوم الاثنين قبل إطلاق النار عليها.

“لم يكن للدب تاريخ من الصراعات”، حسبما يحدد FWP. لكنها على الأرجح أصبحت معتادة على البشر وطعامهم “بعد الوصول إلى عوامل جذب غير مضمونة في المنطقة”.

وتشير الوكالة إلى أن مونتانا هي “بلد الدببة”، حيث يجب أن تكون مستعدًا لمواجهة الدببة الرمادية والدببة السوداء. وقبل كل شيء، فهي تدعو الناس إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي مواجهة مع هذه الحيوانات القوية. وعلى وجه الخصوص إبقاء الطعام و”كل ما له رائحة” خارج الخيام. ويجب أيضًا التخلص من النفايات في صناديق قمامة مقاومة للدب.

وقال راندي هوتزينبيلر، مراقب اللعبة، إن منظمة FWP ليس لديها معلومات أخرى يوم الثلاثاء عن الحالة الصحية للفتاة الصغيرة التي تعرضت للهجوم.