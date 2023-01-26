دب يلتقط 400 صورة سيلفي

مفاجأة طريف تركها دب للعاملين في متنزه بولاية كولورادو الأمريكية، أشبه بغابة. عندما تموضع وأخذ 400 صورة سيلفي على كاميرا تم تثبيتها هناك.

ويضع العاملون في متنزه ” Open Space and Mountain Parks ” الواقع في بولدر بكولورادو. كاميرات في مناطق مختلفة من الأرض البالغة مساحتها 46 ألف فدان، لأغراض البحث.

وتلتقط هذه الكاميرات صور الحيوانات والطيور الموجودة في المتنزه، كونها تعمل بشكل بسيط، إذ تلتقط الصورة ما أن يخطو الحيوان أمام العدسة.

وفي الليل، تستخدم الكاميرات ضوء الأشعة تحت الحمراء لالتقاط الصور، دون إزعاج الحيوانات.

ومن بين 580 صورة تم التقاطها لدببة، اتضح أن 400 منها كانت “صور سيلفي” لدب واحد. استمر في التحرك أمام الكاميرا وكأنه يتخذ أوضاعا مختلفة للتصوير، تماما كما البشر.

وأوضح عالم بيئة الحياة البرية في المتنزه، كريستيان نونيس، أنه تم تثبيت الكاميرات لالتقاط صور الحياة البرية. مشيرا إلى أنه “في بعض الأحيان، نضع الكاميرات في أماكن نعتقد أننا سنواجه فيها حيوانات غامضة. مثل القنادس الأميركية أو الدببة السوداء”.

لكن في أغلب الأحيان، يتم وضع الكاميرات في المناطق التي تحب الحيوانات عادة المرور بها.