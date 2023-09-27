دجاجة تضع بيضة عملاقة بداخلها بيضة أخرى

أثناء جمع البيض من دجاجها، اكتشفت إحدى المزارعات المقيمات في فرنسا بيضة تزن 184 جرامًا. أي أكبر بثلاث مرات من المتوسط ​​وهو بلا شك رقم قياسي.

وحسب الاعلام الفرنسي، اكتشفت آن بربين مفاجأة كبرى. في بداية شهر سبتمبر. حيث عثرت هذه المزارعة المقيمة في فرانكس (جيروند)، في سان إميليونيه. على بيضة عملاقة وضعتها إحدى دجاجاتها، وتمت تربيتها وفقًا لمعايير الزراعة العضوية. وكان وزنها 184 جرامًا، أي ثلاثة أضعاف الوزن المعتاد.

وقالت المزارعة “عندما جمعت البيض، رأيت هذه البيضة الضخمة. لقد أحضرتها إلى السوق لأعرضها لأنني كنت فخورة جدًا بهذه البيضة وكانت لا تزال هناك مفاجئة أخرى”.

وأوضحت آن بربين “فتحتها لأرى ما بداخلها واستخدمها في الطهي. فعثرت على بيضة أخرى”.

وأضافت: “كان لدي بيضة أخرى كبيرة جدًا في بداية العام أحضرتها إلى السوق وأعطيتها إلى زبائني الأكثر ولاءً”. “عندما كسروها، رأوا أن هناك بيضة أخرى بداخلها. هذه المرة، كنت أنتظر رؤيتها، لأنها نادرة للغاية، ولم يسبق لي أن حصلت على واحدة!.