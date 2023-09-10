دجاج “congelé” من الخارج في الأسواق قريبا

سمحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، باستيراد اللحوم البيضاء المجمدة “الدجاج”، بداية من اليوم الأحد وإلى غاية 20 سبتمبر.

وجاء في بيان الوزارة “حسب في إطار تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية. لاسيما اللحوم البيضاء يشرفني أن أعلمكم بفتح استيراد اللحوم البيضاء المجمدة”.

وبخصوص إيداع الملفات، فأشارت وزارة الفلاحة، إلى أن طلبات التراخيص الصحية لاستيراد اللحوم البيضاء، يتم عبر بوابة pslmadr.aosadz . وهذا ابتداء من تاريخ 10 سبتمبر إلى غاية 20 من نفس الشهر.

كما أضاف البيان، أن إجراءات الاستيراد وتكوين ملفات الطلبات ودفاتر الشروط الجديدة المتعلقة باستيراد اللحوم البيضاء متوفرة وقابلة للتحميل عبر بوابة .pslmadr.gov.dz

وأشارت الوزارة ذاتها، إلى أنه يتوجب على الراغبين في استيراد هذا النوع من اللحوم، إرفاق ملفات طلبات التراخيص الصحية لاستيراد اللحوم ببرنامج سنوي مرتقب.

في حين، أعلنت وزارة الفلاحة، أن الملفات غير الكاملة وغير المطابقة للإجراءات التنظيمية المقررة من قبل وزارتي الفلاحة والتجارة. وكذا الملفات المودعة خارج الآجال لا تأخذ بعين الاعتبار.

بيان هام من وزارة الفلاحة بخصوص اللحوم الحمراء

ومن جهتها، أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها، عن فتح استيراد لحوم البقر الطازجة والمجمدة والمعبئة بالتفريغ الهوائي ولحوم الغنم الطازجة والمبردة والمجمدة.

وحسب بيان الوزارة، في اطار تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية لاسيما اللحوم الحمراء. فإنه يتم ايداع ملفات طلبات التراخيص الصحية لاستيراد هذا النوع من اللحوم عبر بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية https://psl.madr.gov.dz .

وذلك بداية من تاريخ 2023/09/10 الى غاية 2023/09/20، حيث ان اجراءات الاستيراد وتكوين ملفات الطلبات ودفاتر الشروط الجديدة المتعلقة باستيراد هذا النوع من المواد متوفرة وقابلة للتحميل عبر بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية https://psl.madr.gov.dz .

واضاف ذات البيان، انه يجب ارفاق ملفات طلبات التراخيص الصحية لاستيراد اللحوم ببرنامج سنوي مرتقب كما هو مطلوب.

وختم البيان، انه لا يتم الاخذ بعين الاعتبار الملفات غير الكاملة وغير مطابقة للاجراءات التنظيمية المقررة. من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة التجارة وترقية الصادرات. وكذا الملفات المودعة خارج الاجال المحددة اعلاه.