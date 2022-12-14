دجيدجي :” فيغولي كان الأفضل وأكرور تسبّب في تهميش جيرو “

كشف اللاعب السابق لغرونوبل الفرنسي فرانك ديجا دجيدجي عن العلاقة التي كانت بين الدوليان الجزائريان السابقان سفيان فيغولي ونسيم أكرور بنجم منتخب فرنسا حاليا اليفيه جيرو.

كما تطرّق إلى علاقته مع مهاجم الديكة حاليا، و الجزائريان نسيم أكرور و سفيان فيغولي. الثلاثي الذي كان يحمل قميص غرونوبل.

وقال دجيدجي في تصريحه الذي نقله “نيس ماتان” اليوم الأربعاء :”أتذكر لما كنا في غرونوبل، رفقة كل من أكرور و فيغولي، كنا الأفضل، كنا نلعب تحت قيادة المدرب ميشال بازدارفيتش، الذي كان يثق كثيرا في أكرور، كان روح الفريق، وآنذاك جيرو لم يكن يستطيع اللعب أساسيا بحكم تألق أكرور”

وأضاف اللاعب الإيفواري دجيدجي “كان من الصعب أن يجد جيرو مكانة أساسية لنفسه بسبب تألق أكرور الذي كان هدافا، وهو ما تسبب في تهميشه في بداياته الكروية في صنف الأكابر”.

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