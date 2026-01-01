دحامنة يحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 800 متر سباحة حرة

حطم السباق الجزائير مهدي دحامنة، الرقم القياسي الوطني، في سباق 800 متر سباحة حرة، ضمن البطولة الوطنية للسباحة المفتوحة.

وتمكن السباح دحامنة، من تحطيم الرقم القياسي الوطني، حسب الإذاعة الوطنية، خلال مشاركته في منافسات البطولة الوطنية المفتوحة، المقامة بالمركب الرياضي “ميلود هدفي” بوهران.

وسجل السباح دحامنة، توقيت قدره 7 دقائق و59 ثانية و53 جزءا من المائة، ليحطم الرقم القياسي السابق البالغ 8 د و06ثا و93ج، والذي كان مسجلا باسم السباح أنيس جاب الله.

وفي ذات البطولة، تمكنت السباحة نسرين مجاهد، من تحطيم الرقم القياسي الوطني في سباق 100 متر 4 أنواع بتوقيت 1 دقيقة و 02 ثانية و 94 جزء من المائة.