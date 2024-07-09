دحامني يعلن رحيله عن المولودية

أعلن اللاعب خالد دحامني، رحيله عن مولودية الجزائر، مع انتهاء الموسم الكروي 2023-2024.

وكان دحامني، قد التحق بالعميد صيف 2022، قادما من أولمبي الشلف، وأحدثت صفقته الحدث حينها، بعدما كان محل أطماع العديد من الأندية المحلية، في صورة شباب بلوزداد، واتحاد العاصمة.

غير أن اللاعب المرتبط بعقد مع المولودية إلى صيف 2026. فشل في فرض نفسه في الموسمين الماضيين، لتقرر الإدارة تسريحه الصائفة الحالية.

وودع دحامني المولودية وأنصارها بصورة نشرها على خاصية “ستوري” في حسابه الشخصي على “أنستغرام”، تجمعه برئيس الفريق حكيم حاج رجم. تعود إلى يوم توقيعه في النادي، وأرفقها برمز تعبيري يشكر فيه الفريق والرئيس.

