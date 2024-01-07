دحلب تعزي في وفاة مدير البيئة لتيارت

تلقت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فايزة دحلب، نبأ وفاة بن قريبة محمد عبد الوهاب مدير البيئة لولاية تيارت، أين تقدمت بأخلص تعازيها لعائلة الفقيد.

وقالت الوزيرة “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وقلوب يملؤها الحزن، تلقينا فاجعة وفاة السيد بن قريبة محمد عبد الوهاب. مدير البيئة لولاية تيارت”.

وأضافت “وعلى إثر هذا المصاب الجلل والفاجعة التي ألمت بأسرة قطاع البيئة والطاقات المتجددة. تتقدم الوزيرة فازية دحلب باسمها الخاص وباسم كافة منتسبي القطاع بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، راجية من المولى أن يتغمد روحه برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنّاته، كما نسأل الله أن يرزق عائلته وأهله الأكارم بجميل الصبر والسلوان”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور