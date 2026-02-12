دحماني..جاست ايمو تتعامل مع أكثر من 300 مؤسسة ناشئة والجمعيات شريك أساسي

أكد المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري “جاست ايمو” جلال الدين دحماني، اليوم الخميسن أن المديرية غايتها دائما تقديم الأحسن للساكنة والمواطنين.

وأشار، دحماني، إلى أن فرع عدل للتسيير العقاري “جاست ايمو”، هو الوحيد الذي يشتغل مع مؤسسات ناشئة. فجاست إيمو تتواصل مع أكثر من 300 مؤسسة ناشئة مختصة في إعادة تنظيف المساحات الخضراء وما يتبعها.

كما تطرق المتحدث في تصريح للتلفزيون العمومي، وهذا على هامش حملة التنظيف التي اطلقتها وزارة السكن في أحياء عدل، إلى دور الجمعيات في تحسين ظروف الساكنة. مشيرا إلى أن هذه الجمعيات شريك هام واساسي وفعال. كما يعتبرون العين الثانية بعد أعوان جاست إيمو.

