دحماني: زيادات تصل إلى “5 ملاين” للأساتذة الجامعيين

حمل القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الجامعي، العديد من المفاجآت للأساتذة الجامعيين خاصة ما تعلق بزيادة نسبة المنح والعلاوات إضافة الى استحداث منح جديدة.

وحسب محمد دحماني المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، المنضوية تحت لواء الإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، فإنه سيتم الإفراج عن القانون الأساسي للأستاذ الجامعي، بعد 15 يوما، حسب ما صرح به وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري.

وقال المتحدث في تصريح “للنهار أون لاين”، إن الأثر المالي المترتب عن الزيادات التي تشملها بعض المنح سيصل إلى أكثر من 50 ألف دينار جزائري، يستفيد منها الأستاذ برتتبة بروفيسور.

وكذا زيادات تصل إلى 30 ألف دينار بالنسبة للأستاذ المحاضر، و20 ألف دينار بالنسبة للأساتذة المساعدين.

وأضاف المتحدث أنه تم استحداث منحة جديدة تتمثل في منحة تحسين المستوى في الخارج، إضافة إلى منحة متعلقة بالرقمنة.

وأضاف المتحدث أن القانون الأساسي للأستاذ الجامعي، سيحمل العديد من المفاجآت للأساتذة الجامعيين، خاصة وأنه لم يتم إعادة النظر فيه منذ سنة 2008.