دحماني: مخابر متنقلة لتحليل المياه أيام عيد الأضحى

خصّصت الجزائرية للمياه مخابر متنقلة مهيّأة بأجهزة خاصّة ومتطوّرة لمراقبة نوعية المياه وجودتها خاصة أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت دحماني راضية مديرة مركزية لجودة المياه بالمؤسسة على هامش عرض الإجراءات الإستباقية للجزائرية للمياه تحسبا لعيد الأضحى المبارك. أن هنالك عدة مراسيم تنفيذية وقرارات هامة حول جودة المياه ومعايير مراقبتها، من خلال المخابر المتواجدة عبر الوطن وعبر محطات معالجة المياه. بالأغضافة كذلك إلى المخبر الوطني في العاصمة والذي يقوم بتحاليل خاصة للمياه.

وأضافت المتحدثة، أنه تم تخصيص 125 مخبر متنقل عبر الوطن، كما تم تعزيز أيضا الولايات الـ21 الجديدة بمخابر متنقلة من أجل تحليل نوعية المياه والكشف عن جودتها. مشيرة إلى أن هذه المخابر المتنقلة تقوم بإجراء تحاليل فورية ودقيقة لجودة المياه ميدانيا، لضمان صلاحيتها للشرب والاستخدام. كما ستستعمل للتدخل السّريع في حالات الطوارئ أو عند حدوث تلوث في الشبكات أو المنابع المائية، وخاصة في المناطق النائية التي يسهل على المخبر التدخل بها آنيا.

