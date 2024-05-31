دحماني: “مستوى حارس مرمى ومدافع اتحاد العاصمة لا يؤهلهم للتواجد في الخضر”

طالب رئيس مولودية البيض، عبد القادر دحماني، من الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عدم المغامرة بالمنتخب الوطني.

وصرح دحماني، للصفحة الرسمية لمولودية البيض: “بصفتي عضو جمعية عامة، ورئيس نادي جزائري، أوجه نداء للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بعد ما شاهدناه في مباراة اتحاد العاصمة،ونجم بن عكنون”.

كما أضاف: “أدعوا الناخب الوطني، لعدم المغامرة بنا، فالمستوى الذي أظهره حارس مرمى، ومدافع اتحاد العاصمة، أمام بن عكنون، لا يؤهلهم للتواجد في المنتخب”.

وتابع رئيس مولودية البيض، عبد القادر دحماني: “لا يجب المغامرة بالمنتخب الوطني، من أجل إرضاء بعض الأطراف”.