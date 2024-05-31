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الرياضة

دحماني: “مستوى حارس مرمى ومدافع اتحاد العاصمة لا يؤهلهم للتواجد في الخضر”

بقلم كريم تيغرمت
دحماني: “مستوى حارس مرمى ومدافع اتحاد العاصمة لا يؤهلهم للتواجد في الخضر”
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طالب رئيس مولودية البيض، عبد القادر دحماني، من الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عدم المغامرة بالمنتخب الوطني.

وصرح دحماني، للصفحة الرسمية لمولودية البيض: “بصفتي عضو جمعية عامة، ورئيس نادي جزائري، أوجه نداء للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بعد ما شاهدناه في مباراة اتحاد العاصمة،ونجم بن عكنون”.

كما أضاف: “أدعوا الناخب الوطني، لعدم المغامرة بنا، فالمستوى الذي أظهره حارس مرمى، ومدافع اتحاد العاصمة، أمام بن عكنون، لا يؤهلهم للتواجد في المنتخب”.

وتابع رئيس مولودية البيض، عبد القادر دحماني: “لا يجب المغامرة بالمنتخب الوطني، من أجل إرضاء بعض الأطراف”.

رابط دائم : https://nhar.tv/MRnB6
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