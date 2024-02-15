دحماني “نطالب حقنا في السبونسور أو التوقف عن ممارسة كرة القدم”

ابدى رئيس عبد القادر دحماني غضبه الشديد بغياب الدعم المادي للفريق الذي يقدم مستويات كبيرة في البطولة الوطنية.

وقال عبد القادر دحماني خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “أشكر اللاعبين على المجهودات الكبيرة وأتمنى التوفيق للوفاق، اللاعبون احتجوا على الوضعية والظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، لا نملك حتى سنتيم، نحقق نتائج ايجابية في موسم و ثاني موسم، شباب بلوزداد وشبيبة القبائل ووفاق سطيف ونجم بن عكنون”.

كما أضاف دحماني”إلى متى نعيش بالصدقات، أتمنى من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتدخل، لا أحسد الفرق، لكن أتمنى أن يفتحوا الأبواب لنا”.

وختم “اللاعبون بعد مباراة وفاق سطيف يكون لهم كلام أخر، كان يجب علينا التوقف عن ممارسة كرة القدم”.

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