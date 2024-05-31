دحماني يطالب رئيس الفاف بفتح تحقيق في مباراة اتحاد العاصمة ونجم بن عكنون

طالب رئيس مولودية البيض، عبد القادر دحماني، بفتح تحقيق في مباراة اتحاد العاصمة، ونجم بن عكنون، مؤكدا وجود مؤامرة لاسقاط فريقه.

وصرح دحماني، عبر الضفحة الرسمية لفريق: “قررنا تقديم شكوى رسمية لرئيس الجمهورية، بخصوص مهازل البطولة الوطنية”.

كما أوضح: “هناك مؤامرة تحاك منذ مباراتنا أمام شبيبة القبائل، من جهات معروفة بهدف اسقاط فريق مولودية البيض”.

وأردف: “الأمور اتضحت أكثر في مباراة اتحاد العاصمة، ونجم بن عكنون، فمن غير المعقول فريق يلعب على المراتنب الأولى، ينهزم أمام فريق متذيل الترتيب”.

وتابع عبد القادر دحماني: “أطالب رئيس الفاف وليد صادي، والمكلف بتسيير الرابطة المحترفة، بفتح تحقيق في مباراة اتحاد العاصمة، ونجم بن عكنون”.