دحماني: 5 آلاف جهاز للدفع الإلكتروني قيد التركيب

أعلن الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري محمد دحماني، أن نسبة 80 بالمائة من أجهزة الدفع الإلكتروني عملية حاليا.

جاء تصريح دحماني خلال تدخله في إطار زيارة عمل وتفقد لوزير الرقمنة والإحصائيات، منير خالد براح، إلى ولاية البويرة.

وأضاف دحماني، أنه يوجد 10 ألاف جهاز للدفع الالكتروني عبر الوطن منها 5000 قيد التركيب.

وقال دحماني، أن إطارات البنك العمومي قاموا بإصدار 200 ألف دفتر توفير الكتروني مستقبلا موجهة لزبائن هذه الهيئة المالية.

كما يتم برمجة إصدار حوالي 200 ألف دفتر توفير إلكتروني، 50 ألف مرتقبة خلال الأسبوع المقبل.

وحث وزير الرقمنة والإحصائيات خالد براح خلال زيارته، المسؤولين المحليين والمركزيين في القطاع، للعمل على تعميم أجهزة الدفع الالكتروني لتجاوز مشكلة نقص السيولة من جهة ومن اجل التكيف تدريجيا مع استعمال التقنيات الحديثة من جهة اخرى.

وأضاف الوزير، أن تحديث المؤسسات المصرفية أصبحت ضرورة لمواكبة التغيرات التكنولوجية والاقتصادية العالمية.