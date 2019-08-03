دحمون:«هناك بلديات تعطل المشاريع والاستثمارات الخاصة بالمطاعم المدرسية»

وفقا لتقارير لجان التفتيش التي أنجزتها مصالحه.. صلاح الدين دحمون:

«بعض البلديات تخالف المبادئ الأساسية المتعلقة بصرف الميزانيات»

«على الولاة تقديم تقارير بالصعوبات التي تواجههم»

كشف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، عن تقارير لجان التفتيش التي باشرتها مصالحه على مستوى البلديات حول تسيير المطاعم المدرسية

،أن هناك بلديات تعمل على عرقلة إطلاق المشاريع والاستثمارات وتسجل تأخرا وتأجيلا في التكفل وتنفيذ

الميزانيات الأولية إلى غاية شهر أفريل من كل سنة، خلافا للمبادئ الأساسية المتعلقة بالميزانية.

وحسب التعليمة تحوز «النهار» على نسخة منها، وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

صلاح الدين دحمون، إلى ولاة الجمهورية، أكد من خلالها أن تقارير لجان التفتيش التي باشرتها مصالحه على

مستوى البلديات حول تسيير المطاعم المدرسية كشفت أنه هناك بلديات تعمل على عرقلة إطلاق المشاريع

والاستثمارات، مشيرا إلى تسجيل تأخر وتأجيل في التكفل وتنفيذ الميزانيات الأولية إلى غاية شهر أفريل من كل سنة خلافا للمبادئ الأساسية المتعلقة بالميزانية، لاسيما منها قادة السنوية.

كما أكد الوزير صلاح الدين دحمون، أن تأخر البلديات في صرف الميزانيات يؤدي إلى التأخر في التكفل بأعباء

التسيير لمختلف المرافق العمومية، التي هي على عاتق ميزانيات البلديات من جهة، وعرقلة انطلاق مشاريع التجهيز والاستثمارات المسجلة بالميزانية في وقتها من جهة أخرى.

كما شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية على عدم تجاوز تاريخ صرف الميزانيات يوم 15 مارس من السنة

الموالية، بالنسبة إلى عمليات التصفية، ودفع النفقات و31 مارس بالنسبة إلى عمليات نصفية وتحصيلها ودفع النفقات.

كما أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ولاة الجمهورية بإسداء تعليمات لرؤساء البلديات

بصفتهم الآمرين بالصرف، احترام آجال تنفيذ الميزانية وفقا للقانون والتنظيمات السارية المفعول في مجال

المالية والمحلية، كما أمر الوزير الولاة بتقديم تقارير بالصعوبات التي تواجههم.

وللإشارة، جاءت هذه التعليمة بهدف ضمان تمدرس جيد خلال السنة الدراسية 2019 /2020، وضمان خدمة

دائمة ومنتظمة في مجال النقل المدرسي والإطعام والتدفئة بالنسبة للابتدائي.