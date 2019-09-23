دحمون: أجهزة سكانير متطورة لتأمين المعابر الحدودية

قال وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، أنه سيتم تجهيز كل المعابر الحدودية بأجهزة سكانير متطورة لتأمين المعابر وتسهيل عمل أجهزة الامن والجمارك في خدمة المسافر والحد من الظواهر التي تنخر البلاد من التهريب.

وأضاف الوزير خلال زيارته اليوم إلى ولاية الوادي، أنّ التنمية في الحدود دافع إضافي للمساهمة في استقرار وأمن البلاد.

وأشار دحمون، إلى أن الحكومة تسعى في قانون المالية 2020 لخلق مناطق تبادل حر في ولايات الجنوب.

وأفاد الوزير، أنه تم خلق 50 منطقة صناعية عبر الوطن، ولا بد أن تحترم طبيعة نشاطتها الإستثمارية.

كما أكد دحمون،أنّ الحكومة تسعى في قانون المالية 2020 على انهاء قاعدة 51 / 49 التي لم تقدم شيء للبلاد.