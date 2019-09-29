دحمون: الجزائر مستعدة لتكوين وتدريب أعوان الحماية المدنية للدول الشقيقة

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، أن الجزائر مستعدة لتجنيد كل الخبرات لفائدة تكوين وتدريب أعوان الحماية المدنية للدول الشقيقة.

جاء هذا خلال مناسبة انعقاد الدورة الرابعة لإجتماع المديرين العامين للحماية المدنية للدول الإفريقية المنعقدة في الجزائر.

وقال دحمون، أن هنالك مصير مشترك يجمع الجزائر بالدول الإفريقية في مجال مجابهة المخاطر الكبرى.

وأكد في ذات السياق، أن الجزائر تجند كل خبرات وطاقاتها لفائدة تكوين وتدريب أعوان الحماية المدنية للدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف أن اختيار الجزائر من قبل المنظمة الدولية للحماية المدنية للجزائر هي وقفة عرفان لمكانة الجزائر ودورها المحوري في القارة الإفريقية.

وأكد أن الجزائر وقفت إلى جانب بعض البلدان الإفريقية التي كانت تئن تحت وطأة الإستعمار الذي مارس أنواع البطش والإستغلال.

من جهته أشاد دحمون بالدور الهام للمنظمة الدولية للحماية المدنية والمجهودات التي تقوم بها لاجل الحماية المدنية لا سيما في القارة الإفريقية من خلال المساعدة الفنية والمادية.