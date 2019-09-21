دحمون: “الحكومة تقرر التخلي نهائيا عن التمويل غير التقليدي”

كشف وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، اليوم السبت، عزم الحكومة التخلي نهائيا عن التمويل غير التقليدي.

يأتي هذا في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الوزير الأول، بالندوة الوطنية حول تعزيز الرعاية الصحية لولايات الجنوب والهضاب العليا.

وفي الرسالة التي قرأها نيابة عن تنور الدين بدوي، دعا الى الابتعاد عن الوعود والشعارات التي لا تغنينا في شيء.

وأشار أن التركيبة الديموغرافية للجنوب والهضاب فرضت إقرار سياسات جديدة، معلنا استحداث مديريات صحة في الولايات المنتدبة.

وأكد أن الظروف المالية صعبة، إلا أن ولايات الجنوب والهضاب تبقى أولوية، مشددا على ضرورة ترشيد النفقات حسب الأولويات.

كما دعا الى التكفل بانشغالات العنصر البشري لقطاع الصحة.