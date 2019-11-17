دحمون: تسوية وضعية أكثر من 400 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل خلال 3 سنوات القادمة

أعلن وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، اليوم، عن التسوية النهائية لوضعية أكثر من 400 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل خلال 3 سنوات القادمة.

واختتم دحمون زيارته إلى الولاية المنتدبة عين صالح بلقاء ضم السلطات المحلية المدنية والأمنية.

أين استمع إلى شروحات حول مختلف البرامج التنموية التي استفادت منها الولاية المنتدبة في إطار تمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

هذه البرامج التي مست بالأساس أشغال التهيئة الحضرية من مساحات خضراء وتجديد قنوات الصرف الصحي والربط بمختلف الشبكات وإعادة الإعتبار للطُّرق البلدية.

وفي الاخير عبر دحمون عن سعادته بالوقوف على مدى تقدم هذه المشاريع التنموية وأثرها على الإطار المعيشي للمواطنين والتشغيل.

كما ذكر بأهمية الوصول بالولاية، من خلال تجسيد مختلف المشاريع، إلى مستوى تنموي معين سيسمح بترقيتها في غضون السنوات القليلة القادمة إلى ولاية كاملة الصلاحيات.