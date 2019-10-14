دحمون: تعميم الطاقة الشمسية على كل المدارس والمساجد ومقرات الأمن

كشف صلاح الدين دحمون وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه سيتم تعميم استخدام الطاقة الشمسية في المؤسسات العمومية.

وأعلن أن الطاقة الشمسية سيتم تعميمها على كل المدارس والمساجد ومقرات الأمن الحضري بغرض تحقيق نجاعة في استهلاك الطاقة.

جاء هذا خلال الإنطلاق الرسمي للسنة الدراسية 2019/2020 وتدشين المدرسة الوطنية للمهندسين بتلمسان.

وأكد الوزير، أن تطوير أقاليمنا ومدننا وتلبية تطلعاتهم في العيش في محيط مريح و منظم لا يزال في صلب اهتمامات الحكومة.

وأشار دحمون، إلى ضرورة توفير مورد بشري كفئ ومتخصص في تسيير المدن، من خلال استحداث هذه المدرسة المتخصصة.

وأكد أن التنامي العمراني المضطرد وتزايد التحديات في مجال العمران أفضى إلى خلق هذه المدرسة.

وشدّد الوزير على الطلبة بضرورة تحويل هذه المدرسة إلى مشتلة للإطارات الفعالة التي سترافق الجماعات المحلية في التسيير الحديث.

من جهته قام الوزير بالإشراف على الانطلاق الرسمي لمنصة التكوين الإفتراضي، التي ستمكن من تعميم فرص التكوين لموظفي وإطارات الجماعات المحلية عبر كل مناطق الوطن بطرق حديثة ومبتكرة.