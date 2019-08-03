دحمون: “تكوين أفراد الشرطة في مجال الإسعافات الأولية”

أكد وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، أنه سيتم الشروع في تكوين أفراد الشرطة في مجال الإسعافات الأولية.

وأضاف على هامش تدشين مقر أمن ببلدية بونورة أن المهام الدستورية للشرطة تتمثل في حماية أمن المواطن وممتلكاته.

مشيرا إلى أننا نرى أدوارا جديدة للمؤسسة الشرطية لزيادة فعاليتها.

معلنا عن صدده في الشروع في تكوين أفراد الشرطة في مجال الإسعافات الأولية خلال إتفاقية مع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات.

وهذا انطلاقا من حقيقة أن الشرطي من أول الواصلين إلى أماكن الحوادث، وهو ما من شأنه إنقاذ حياة كثيرة، وهذا ما يتماشى مع المعايير الدولية.