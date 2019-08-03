دحمون: “رفع التجميد عن مشاريع الصحة وتوفير الأطباء الأخصائيين بالجنوب”

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون أنه تم إتخاذ قرار رفع التجميد عن كل مشاريع الصحة المجمدة لفائدة منطقة الجنوب.

جاء هذا على هامش زيارة مستشفى للأمراض العقلية قيد التجهيز، وزيارة مشروع مستشفى 240 سرير بالمنطقة العلمية.

مضيفا أنه تمت برمجة مؤسسات صحية جديدة، عملا من الحكومة على أقلمت الخريطة الصحية مع الطبيعة الواسعة للمنطقة وتباعد المدن والولايات.

مؤكدا أن الحكومة إتخذت قرارات متعلقة بتقديم مختلف التحفيزات التي من شأنها تشجيع الأطباء والأخصائيين على الإنتقال إلى جنوب الوطن.

كما أنه من الآن فصاعدا، يجب أن نوازي بين برمجة إنجاز مؤسسات صحية جديدة ومجهودات تكوين الأطباء وشبه الطبيين.