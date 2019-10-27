دحمون: سيتم رفع الرسم على النفايات المنزلية.. وتعزيز خزينة البلدية

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دحمون: سيتم رفع الرسم على النفايات المنزلية.. وتعزيز خزينة البلدية
بقلم أمينة داودي

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 تضمن الرفع من الرسم على النفايات المنزلية.

وجاء هذا خلال إستماعه من قبل لجنة المالية والميزانية بالبرلمان في إطار مناقشة مشروع قانون الماليه لسنة 2020.

وأضاف الوزير، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 أقرّ برفع الرسم على النشاط المهني من 1 إلى 2 بالمئة.

كما سيتم رفع الرسم على النفايات المنزلية، وإقرار الضريبة على الثروه، مضيفا أن كل هذه الضرائب ستعزز خزينة البلدية.

وأشار دحمون إلى أنه سيتم إشراك المؤسسات الناشئة في تحسين الخدمه بين الموطن والادارة.

كما نصّ مشروع قانون المالية على تعزيز الخدمة العمومية، والتحضير الجيد للمواعيد الاجتماعية.


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