دحمون: كل بلدية سيكون تمويلها مستقل ولن تبقى تابعة للولاية والدولة

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، إن كل بلدية سيكون تمويلها ومواردها المالية مستقل.

وأوضح، وزير الداخلية دحمون، اليوم الاثنين، أن البلديات لن تبقى تابعة للولاية أو الدولة، مشيرا إلى أن الأخيرة سترجع إلى مهام المراقبة والتقييم.

وأضاف صلاح الدين دحمون، أن التسيير سيكون للجماعات المحلية.

ودعا الوزير، البلديات إلى تبليغ المواطن بكل ما يجري، للقضاء على مشكل الثقة بين المواطن والبلدية.

وأشار دحمون، إلى أنه لا يجب البقاء في المهام الكلاسيكية، والخروج للمواطن وخلق التنمية والثروة والاستماع إلى انشغالاته عن قرب.

وقام وزير الداخلية، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية، لولاية الجزائر، دشن من خلالها مقر بلدية حسين داي.