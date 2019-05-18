دحمون للولاة..التواصل مع الطلبة ضروري لمنع الطريق أمام محترفي السياسة

طالب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم السبت، من الولاة والولاة المنتدبين ومنتخبي وإطارات الإدارة الإقليمية

العمل عبر الحوار البناء والتواصل مع الطلبة والنظر عن كثب في كل الصعوبات والنقائص التي قد تعترضهم والمشاركة الفعالة في رسم مستقبلهم.

وإعتبر الوزير في بيان له، أن الحوار مع فئة الطلبة هو السبيل الوحيد لتجنيبهم الخوض في متاهات قد تمس بإستقرار البلاد أو أن يتم إستغلالهم

من طرف محترفي السياسة والمناورات السياسوية العميلة، مشددا على ضرورة التقرب منهم والتفتح على إنشغالاتهم.

وأضاف دحمون أن هذه الفئة من المجتمع تعد النخبة الشابة المثقفة مطلعة على رهانات الوضع وتحدياته، تبحث لها عن مكانة في معترك بناء جزائر الغد.

حيث أن هذه الفئة كانت في طليعة الحراك الشعبي الأخير، ماضية على خطى الأسلاف بروح نضالية متجذِرة ومتواصلة .

وحث الوزير الولاة بتشجيع الطلبة للإقبال على العلم والمعرفة والعمل لتوفير الظروف الضرورية والمناسبة

لذلك وترسيخ تاريخ أمتنا في قلوب أبنائنا وجعلهم يعتزون بإنتمائهم لعائلة الطلبة المجاهدين والمناضلين، والإلتفاف حول مؤسسات الدولة وجيشها الوطني الشعبي صمام لدولتنا الفتية.