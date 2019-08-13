دحمون: “لن ندخر أي جهد لمرافقة جهاز الشرطة.. وسننشئ فرع للشرطة البيئية”

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون على عدم إدخار أي جهد لمرافقة جهاز الشرطة والإرتقاء به في كل المجالات.

وأضاف الوزير في منشور له على الفايسبوك، أنه سيتم توسيع المهام المنوطة بجهاز الشرطة لتشمل التكفل الصحي بالمواطنين.

وستدخل هذه المهام في إطار العمل الجواري للأمن الوطني.

وكشف دحمون عن إنشاء فرع للشرطة البيئية تابع للشرطة القضائية بغرض محاربة السلوكات السلبية المضرة بالبيئة.

وفي سياق ذي صلة، قال الوزير أنه سيتم العمل بمعية المدير العام للأمن الوطني على مرافقة الشرطة الجزائرية.

للوصول بها إلى مصاف الأجهزة الشرطية للدول المتطورة في مجالات التجهيز والتكوين والمهنية.

وأكد دحمون، أن الشرطة الجزائرية وصلت في بعض مجالات عملها، إلى مستويات عالية من الأداء والتجربة.

ونوّه الوزير بمستوى الأداء الذي وصلت إليه المؤسسة، وهو ما يدعوا للإفتخار والإعتزاز بالقائمين على الإرتقاء بها نحو الأفضل دائما.