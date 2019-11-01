دحمون: “نظام رقمي وطني لتسيير المخازن الأمنية لمواجهة المخاطر الكبرى”

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأنه سيتم قريبا إطلاق نظام رقمي وطني لتسيير المخازن الأمنية لمواجهة المخاطر الكبرى.

وأضاف خلال زيارته إلى ولاية قالمة، أن الوزارة بصدد الإنتهاء من إعداد هذا النظام الرقمي.

وأفاد أن النظام سيتم وضعه قريبا تحت تصرف مصالح الحماية المدنية، الأمن الوطني، الدرك والجيش وكذا الجماعات المحلية.

واضاف الوزير، أن هذا النظام سيمكن الولاة والمسؤولين المعنيين بالتدخل أثناء حدوث الكوارث الكبرى.

كما سيمكنهم من معرفة ما تتوفر عليه هذه المخازن الأمنية المتواجدة عبر 19 ولاية من الوطن.

وسيتم قريبا اقتناء 20 ألف خيمة هي حاليا قيد الإنجاز لتحديث مخزون هذه الهياكل وتدعيمها بالوسائل اللازمة أثناء حدوث المخاطر الكبرى، خاصة وأن الجزائر تعد من الدول التي ليست بمنأى عنها.