دحمون يعزي عائلة دزوري بعد وفاة 5 منهم اختناقا بالغاز بقالمة

عزى وزير الداخلية صلاح الدين دحمون عائلة زدوري، الذين توفوا اختناقا بالغاز، ببلدية بومهرة أحمد بقالمة.

وأرسل وزير الداخلية رسالة تعزية، قال فيها: “بقلوب مؤمنة، بلغني وفاة المرحوم زدوري رضوان وعائلته طيب الله ثراهم، وإثر هذا المصاب الجلل، أتقدم الى كافة أفراد عائلتكم الكريمة بأخلص التعازي”.

وقد اهتز صبيحة امس الخميس، سكان حي 8 ماي45 ببلدية بومهرة احمد بقالمة، على وقع خبر اختناق 5 أشخاص من عائلة واحدة.

الحادثة وقعت في حدود الساعة العاشرة، جراء تسرب للغاز من سخان الماء.

ويتعلق الأمر بالأب والأم و3 أولاد من جنس أنثى، حيث تتراوح أعمار الضحايا ما بين 7 أشهر إلى 41 سنة .