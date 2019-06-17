دحمون: “1507 تدخل للحماية المدنية ومشروع قانون الوقاية من الحرائق جاء متأخرا”

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، “صلاح الدين دحمون”، اليوم الإثنين، أن الحماية المدنية سجلت 1507 تدخل خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية.

وأضاف الوزير، أن هذه الحصيلة للحماية المدنية، تبرز عدم فعالية قانون الوقاية من الحرائق، المعمول به حاليا.

وخلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالوقاية من الحرائق والفزع بمجلس الأمة، أوضح “دحمون”، أن مشروع القانون جاء متأخرا.

وذلك بالنظر إلى البنايات والمدن المشيدة، والتي لا تستجيب لمعايير الأمن والوقاية من الحرائق، يضيف الوزير.

ويأتي مشروع القانون لضمان حماية المواطنين، وتأمين أكبر للممتلكات والمنشآت.

حيث أن البرامج السكنية المنجزة مؤخرا، تتطلب تدابير وقائية أكثر فعالية، للوقاية من الحرائق والفزع.

وأعطى مشروع هذا القانون، صلاحيات لعون الحماية المدنية، لمعاينة المخالفات، ومباشرة الإجراءات الواجب اتخاذها، للمتابعة القضائية ضد المتسببين في الحرائق.