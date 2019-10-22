دحمون: 49 كنيسة غير شرعية.. وعقوبات ردعية في حق مرتاديها ومسيِّريها

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، أنه تم غلق 12 مستودعا في شكل كنائس ينشط بطريقة غير قانونية.

ونفى الوزير الداخلية خلال زيارته إلى ولاية خنشلة أمس، أن يكون قد أعطى أوامر بغلق كنائس تنشط بطريقة شرعية عبر بعض الولايات.

وأكد دحمون أن الجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان.

وأضاف الوزير أن مصالحه قامت مؤخرا بغلق مستودعات تنشط في شكل كنائس غير شرعية ببعض ولايات الوطن.

وكشف ذات المتحدث، أنه تم غلق 12 مستودعا في شكل كنائس من أصل 49 أخرى تنشط بشكل غير قانوني.

وأكد وزير الداخلية أنه سيتم إتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حق مسيري ومرتادي هذه الكنائس غير القانونية.