دخان حكمًا لمواجهة وفاق سطيف أمام شباب بلوزداد

أعلنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة لـ الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن الحكام المعنيون بإدارة مباراة تسوية رزنامة الجولة الـ23 من بطولة الرابطة المحترفة بين وفاق سطيف وشباب بلوزداد، المقررة يوم 16 ماي الجاري.

وأسندت لجنة التحكيم إدارة هذه المواجهة إلى دخان زين العابدين حكما رئيسيا. بمساعدة كل من عمرون رضوان مساعدًا أول. وزروقة لطفي مساعدًا ثانٍ، فيما سيكون بوجمعة طاهر حكمًا رابعًا.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين. خاصة وأنها تأتي في مرحلة حاسمة من الموسم، إذ يسعى كل طرف لتحقيق نتيجة إيجابية تخدم أهدافه في سلم الترتيب. سواء في سباق المراتب المتقدمة أو تحسين وضعيته قبل إسدال الستار على الموسم الكروي الجاري.

ومن المرتقب أن تحظى المواجهة بمتابعة جماهيرية معتبرة، بالنظر إلى أهمية نقاطها وحساسية المرحلة التي تمر بها البطولة الوطنية.