دخل القلوب بوقاره وهيبته.. مواقع التواصل تضج بفيديو رجل مسن في المدينة المنورة

ضجت مواقع التواصل بفيديو رجل مسن متواجد في المسجد النبوي في السعودية خلال شهر رمضان وهو يؤدي مناسك العمرة.

ويظهر في مقاطع “فيديو” الرجل المسن، مرتديا عمامة بيضاء ودشداش ذات لون أزرق فاتح، متكئا على عصى خشبية .

وكان المسن الذي بدا عليه علامات التقدم في العمر يتجول في رحاب المسجد النبوي. ولم يرتد الحذاء، ووصفه النشطاء بأنه “من غير “زماننا”.

وأضحى الرجل المسن يسيطر على المشهد العام عبر مواقع التواصل بعد تداول مقاطع فيديو مرفقة بالتعليقات.

بدروهم، تساءل نشطاء عن هوية الشخص الذي تسبب بـ”عاصفة فيسبوكية” في زمن قياسي. فيما لم يتم معرفة تفاصيل هذا الرجل. فيما رجح آخرون أنه رجل باكستاني جاء لتأدية العمرة.