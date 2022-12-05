دخل لآداء الصلاة فسٌرقت دراجته.. قصة عامل توصيل تثير ضجة على الأنترنت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشاب يعمل في خدمة توصيل الطلبات. وهو يرتدي زي عمله المخصص “يونيفورم” ويضع يده على وجهه، حزنًا على خسارة دراجته.

وقد تم إرفاق الصورة المتداولة مع قصة ما حدث مع الشاب في بضع كلمات قليلة:” صورة حزينة. لعامل توصيل طلبات ديليفري بعد سرقة دراجته بعد دخوله لأداء الصلاة في أحد المساجد في أربيل، العراق“.

وحصدت الصورة تفاعلاً واسعاً وسط تعاطف الآلاف، وبدأ العديد بالسؤال عن طريقة للوصول إليه. من ضمنهم بعض المشاهير أيضاً. وذلك في محاولة منهم لمساعدته بشراء دراجة جديدة له، أو جمع مبلغا من المال لمساعدته على تخطي الحادثة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن شركة اتصالات كبرى في العراق. أعلنت عن التبرع بدراجة جديدة وخط تليفوني مميز مدفوع مدى الحياة للشاب.

كما أمر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتكريم وتعويض عامل التوصيل، بشكل لائق وحل مشكلته.

كما كثرت التعليقات المتسألة عن رقم الشاب أو طريقة يمكن الوصول بها إلى عامل توصيل طلبات لتقديم يد المساعدة له.