دخل ليسرق منزلا فعلق داخل المدخنة.. جزائري في قبضة الشرطة الفرنسية

اعتقد شاب يبلغ من العمر 25 عامًا أن المرور عبر مدخنة في صباح يوم أول أمس السبت لسرقة المنزل. سيمكنه من دخوله بسهولة، إلا أن السحر انقلب على الساحر وحدث ما لم بكن في الحسبان.

لتنفيذ عملية سطو هناك ميلون فكرة جيدة، إلا أنه علق. واستغرق الأمر عدة ساعات قبل أن تفرج عنه وحدة إطفاء متخصصة.

يوم السبت في حوالي الساعة 8:20 صباحًا ، كانت هناك مفاجأة سيئة لسيدة مسنة مقيمة في ميلون. عندما اكتشفت رجلا عالقا في مدخنتها.

و اعتقد هذا الشاب البالغ من العمر 25 عامًا أنها ستكون فكرة جيدة أن يخترق السقف لتنفيذ عملية سطو. حيث علق داخل المدخنة واستغرق الأمر لإخراجه حيث تم اعتقاله.

وقالت السيدة “يوم السبت في حوالي الساعة 8:20 صباحًا، سمعت أصواتًا مريبة في موقد النار. فكرت أولاً في طائر. لكن مع اقترابي، رأيت قدمين بارزين من المدخنة حيث استدعيت الشرطة”.

وصلت الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث حوالي الساعة 8:30 صباحًا. على الرغم من جهودهم ، إلا أنهم لم يتمكنوا من إخراجه. حتى أنه أسقط حقيبته عن طريق الخطأ تلك التي تحتوي على أشياء مسروقة.

ثم تم حشد وحدة متخصصة من رجال الإطفاء، مجموعة الاستطلاع والتدخل في البيئات المحفوفة بالمخاطر (GRIMP) لتحريره.

وبعد عدة ساعات وجد صعوبة في التنفس من أبخرة أول أكسيد الكربون، لذا أعطوه الأكسجين حتى يتمكن من التنفس.

وبعد عدة محاولات، تمكن السارق أخيرًا من التحرر حوالي الساعة 10:30 صباحًا.

بعد اعتقاله ، تم نقله إلى المستشفى. وبما أن حالته الصحية تعتبر جيدة ، تم وضعه في حجز الشرطة.

وكانت الحقيبة التي أسقطها تحتوي على أشياء مسروقة أثناء سرقة أخرى. تم ارتكابها في سيارة تقع على بعد 50 مترًا فقط من المنزل.

وكان الشخص معروفًا أيضًا بارتكاب عمليات السطو. وسيحاكم اليوم الاثنين على الفور.