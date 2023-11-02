دخول أولى المساعدات الجزائرية إلى غزة

دخلت، اليوم الخميس، أولى المساعدات الإنسانية الإستعجالية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى غزة.

للتذكير، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بإرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية، إلى مطار العريش في مصر. لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وتتمثل المساعدات الجزائرية في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم. تمّ إيصالها عن طريق جسر جوي مكوّن من طائرات تابعة للقوات الجوية.

وتعبّر هذه المساعدات العاجلة عن التزام الجزائر قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق. الذي يتعرض إلى عدوان متواصل، في ظل حصار شامل جائر.