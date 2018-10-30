دخول أوّل مدرسة تعمل بالطاقة المتجددة حيز الخدمة بالمشرية في النعامة

دخلت اليوم الثلاثاء أوّل مدرسة ابتدائية تعمل بالطاقة المتجددة حيز الخدمة ببلدية مشرية ولاية النعامة في أول تجربة على مستوى الولاية.
وحسب مصالح الولاية فقد تم إختيار مدرسة “عيد الإستقلال 5 جويلية 1962” والتي قام بمعاينها والي النعامة محمد حجار.
حيث تم تعيينه كمؤسسة تعليمية نموذجية وتم تزويدها بالطاقة الشمسية.
أين ركبت وشغلت ألواح لإستغلال هذه الطاقة النظيفة في الإنارة وتجهيزات تسخين المياه
وسخر غلاف مالي قدر بقيمة 8 ملايين دج في إطار تجسيد برنامج وطني يرمي إلى تعميم إستعمال الطاقات المتجددة.
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