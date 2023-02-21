قناة النهار دخول إضطراب جوي بداية من أمسية الخميس بهذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 21 فيفري 2023 - 13:31 شارك غرِّد أرسل 171 0 دخول إضطراب جوي بداية من أمسية الخميس بهذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/imLhA اقرأ أيضا "البطاطا" سيدة المائدة بـ 20 دج بأسواق الجملة للخضر والفواكه قناة النهار 05 فيفري دوار سيدي عبد الله بتيغنيف ولاية معسكر.. إنعدام كلي للتنمية قناة النهار 13 فيفري النهار ترندينغ: الجزائر تبهر العالم بحفل إختتام "الشان" وصدمة للجزائريين بالخسارة في النهائي قناة النهار 05 فيفري "شاهد.."عجوز" تواسي بوقرة بالدموع و تهديه وردة .."درت لي عليك قناة النهار 05 فيفري المسيلة : عبد الصمد..إمام متقاعد يبدع في كتابة المصحف الشريف بخط يده قناة النهار 13 فيفري ترقيع الأحذية والمعاطف الجلدية.. مهنة الإسكافي تنتعش في فصل الشتاء قناة النهار 04 فيفري الشيخ النوي: الشارع الرئيسي في سكيكدة.. أقواس العمارات "مكاليين" راح يطيحو قناة النهار 05 فيفري زوجوني: تحضير عرس ملاك وراشد في عين مليلة بأم البواقي قناة النهار 10 فيفري قالمة : عمي الطيب وخياطة القشابية..قصة عمرها 57 سنة قناة النهار 19 فيفري عبد القادر شافي: حجم استهلاك الوقود خلال سنة 2022 بلغ 13,5 مليون طن قناة النهار 20 فيفري