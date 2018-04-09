دخول الخطين الجديدين لميترو الجزائر حيز الخدمة غدا الثلاثاء

سيدخل حيز الخدمة غدا الثلاثاء الخطيين الجديدين لميتروالجزائر محطة تافورة البريد المركزي نحو ساحة الشهداء وحي البدر باتجاه عين النعجة.

وحسب ما افاد به بيان لمؤسسة متروالجزائر اليوم فإن أوقات الاستغلال للخطين الجديدين حددت من الساعة السادسة صباحا الى غاية التاسعة مساء.

وللإشارة فقد أشرف مراسم تدشين هاتين التوسعتين اليوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الزيارة التي قام بها للعاصمة

كما ان اشغال ميترو الجزائر كانت قد انطلقت خلال ثمانينيات القرن الماضي ونظرا لنقص الموارد المالية تم تعليقها لعدة سنوات

ليتم بعثها من جديد في اطارمخطط دعم الانعاش الاقتصادي 2000-2005 والمخطط التكميلي لدعم النمو 2005-2009 اللذين بادر بهما بوتفليقة.

وبعد هاتين التوسعتين الجديدتين ستصبح خطوط ميترو الجزائر تمتد على طول 18 كم.

وتضم 16 محطة انطلاقا من ساحة الشهداء إلى غاية الحراش وعين النعجة.

كما أن هناك توسيعات أخرى قيد الانجاز أوستنطلق قريبا من شأنها أن تسمح في 2020 ببلوغ طول شبكة خطوط الميترو 40 كم.

حيث ستصل الى الدار البيضاء بالضاحية الشرقية الجزائر العاصمة، ودرارية بأعالي غرب العاصمة .