دخول الدفعات الأولى للعجول الموجهة للذبح ابتداء من 18 مارس

كشف أحمد مقراني المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات عن دخول الدفعات الأولى من العجول الحية المستوردة الموجهة للذبح ابتداء من 18 مارس.

وفي تصريح لوأج أوضح مقراني أنه “تمت برمجة استيراد 10 آلاف رأس من العجول الموجهة للذبح ستصل الدفعات الأولى منها ابتداء من 18 مارس”. لافتا إلى أن تدعيم السوق في مجال اللحوم الحمراء سيكون “تدريجيا” قبل وخلال شهر رمضان.

كما أوضح ذات المسؤول ان أن “الكميات الأولى من العجول ستصل خلال الأيام القليلة القادمة وستخضع لرقابة صارمة”. حيث تم تسخير لهذه العملية فرق تفتيش سيتم تسخيرها على مستوى نقاط البيع التابعة للمجمع العمومي “ألفيار” والمقصبات التي سيتم اختيارها لبيع هذه اللحوم.

وفي السياق ذاته كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش أن قائمة التجار والمتعاملين المعنيين ببيع هذه اللحوم الحمراء المستوردة سيتم الاعلان عنها قريبا من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

ووفقا لهذه القائمة سيتم توجيه فرق الرقابة لتتبع مسار هذه اللحوم, انطلاقا من المنافذ الحدودية إلى غاية تسويقها للمستهلك بالسعر الذي حددته السلطات العمومية يضيف مقراني.