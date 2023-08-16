دخول الدفع الالكتروني الخاص بتسجيل الطلبة حيز الخدمة في 20 أوت

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة إلى مديري الندوات الجهوية، أكدت من خلالها أن الدفع الالكتروني الخاص بدفع حقوق التسجيل والنقل والإيواء بعنوان الموسم الجامعي 2023/2024 يدخل حيز الخدمة بداية من 20 أوت عبر بروغرس.

وتخص العملية جميع الطلبة لكل المستويات ما عدا طلبة السنة أولى ليسانس الذين أكملوا عملية التسجيل.

وأمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من مديري المؤسسات الجامعية إسداء التعليمات اللازمة للشروع في إعادة التسجيلات للطلبة على النظام المعلوماتي “بروغرس” لجميع المستويات والأطوار، بعنوان الموسم الجامعي الجديد مع الحرص على إتمام العملية قبل تاريخ إطلاق تاريخ المنصة أي قبل 20 أوت، وهي العملية التي ترتبط بها عملية دفع الرسوم.

وسيتمكن الطالب من الحصول على بطاقة الطالب الالكترونية عبر تطبيق “webetu مباشرة بعد دفع الرسوم. كما يتوجب إعلام الطلبة للقيام بهذه العملية عبر كافة صفحات مؤسسات التعليم العالي ووسائط النشر الإلكترونية.