أعلن وزير التجارة كمال رزيق، عن دخول السجل التجاري المتنقل حيز التطبيق اليوم الأحد، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية.

وأورد رزيق، أن هذا السجل التجاري المتنقل، سيتيح للشباب تسويق منتجاتهم وكذا خدماتهم في كل ولايات الوطن.

كما يهدف هذا الإجراء، إلى إضفاء ديناميكية جديدة للحركة التجارية وكذا تغطية كل مناطق الظل.

وأوضح رزيق، إن السجلات التجارية التي كانت موجودة تحمل عدة مشاكل لا سيما ارتباطها بمنطقة وبسوق معينين.

ولكن حاليا، وبفضل السجل التجاري المتنقل، أصبح بإمكان التاجر أن يشتغل في كامل تراب الولاية، و في القطر الوطني، يضيف الوزير.

كما سيتمكن الشباب من طرح وتسويق 169 خدمة، سواء كانت البيع المتنقل أو الخدمات المتنقلة، في اي منطقة من مناطق الوطن.

وأكد الوزير، إن الوزارة ستعمل على مرافقة الشباب، من خلال حملة تحسيسية لكي تعرفهم بمزايا السجلات.

ويأتي ذلك بهدف إيصال السلع والخدمات إلى مناطق الظل وكل منطقة من مناطق الجزائر بسهوبة تامة.