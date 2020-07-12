دخول الشاحنات والمركبات الناقلة للمواشي إلى العاصمة.. ممنوع

أمر والي العاصمة، يوسف شرفة، اليوم الأحد، بحظر دخول الشاحنات والمركبات الناقلة للمواشي تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا إلى إقليم الولاية.

وحسب بيان الوالي المنشور على الصفحة الرسمية للولاية في “الفايسبوك”، فقد تم حظر دخول الشاحنات والمركبات الناقلة للمواشي تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا إلى إقليم ولاية الجزائر.

كما أمر الوالي يوسف شرفة بمنع نشاط بيع المواشي والأعلاف منعا باتا وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا ، خارج النقاط المرخص لها إداريا ببيع المواشي.

هذا واستثنى البيان من هذا الإجراء، نقل المواشي الموجهة إلى المذابح بموجب شهادة بيطرية.