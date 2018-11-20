دخول الطرق السريعة ممنوع على الشاحنات ذو الحمولة الثقيلة

أكد محمد خالدي الأمين العام للمؤسسة الجزائرية، للطرقات السيارة، عن وجود إجراءات جديدة، تهدف على حماية الطرقات السريعة الجديدة بالجزائر من الإهتراء.

وأوضح، خالدي، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الإجراءات، تهدف إلأى مواجهة الحمولات الزائدة وتأثيرها على جودة الطرق السيارة وسيشرع تطبيقها في الأيام المقبلة.

ويتعلق الأمر يقول المتحدث، بمراقبة وزن الشاحنات وكل المركبات التي تحمل أوزانا محدّدة وستتم العملية على مستوى المحوّلات التي تربط الطريق السيار، حيث سيمنع دخولها الى الطريق السريع.

وقال خالدي، إن الحمولات الزائدة ومعدل استعمال الطرقات من طرف السائقين، لا يتوافق والدراسات التي تم انجازها قبل البدء في مشاريع إنجاز الطرق السيارة.

وأشار المتحدث، إلى أن الدراسات توقعت مرور حمولات بوزن اجمالي يعادل 13 طن على الطرق السيارة والواقع يشير إلى أن الحمولة تصل الى 25 طن، وهذا لا تتحمله الطرق ويسبب الإهتراء.