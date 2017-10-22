«دخول الطريق السيار بـ 1.5 دج للكيلومتر في 2018»

المدير العام للجزائرية للطرق السيارة:

توفير كل الخدمات بالطريق السيار شرق- غرب قبل فتحه

أعلن المدير العام المدير العام للجزائرية للطرق السيارة، علي خليفاوي، عن الشروع في تطبيق نظام الدفع لاستعمال الطريق السيار شرق-غرب، السنة القادمة، مضيفا أن التسعيرة التي ستعتمدها لن تتعدى 1.5 دينار للكيلومتر الواحد.

وكشف المدير العام خلال استضافته في حصة «قهوة وجورنان»، أن اعتماد تسعيرة استعمال الطرقات السريعة ستكون حيز التنفيذ بنهاية 2018، في انتظار تقنينها وفق قيمة مالية بين 1 و1.5 دينار للكيلومتر الواحد.

وتعهد المدير بتهيئة كل الطرقات بأحدث الإمكانيات قبل الشروع في تطبيق التسعيرة، مشيرا إلى أنه سيتم تزويدها بالعديد من محطات الخدمة، وحتى إذاعة خاصة بالطريق السيار تبث كل المعلومات الخاصة به، بالإضافة الى تنصيب 1289 كاميرا مراقبة و43 محطة للخدمات و55 محطة للدفع و31 محطة راحة.

وذكر المسؤول أن هذه المحطات للدفع ستسمح لمستعملي الطريق بضمان خدمة جوارية في مجال مدهم بالمعلومات والمساعدة، أي أن صاحب المركبة سيتم التكفل به مباشرة على الطريق عندما يدخل هذا النظام حيز الخدمة.

وبشأن طريق عنابة-تونس، قال المتحدث إنه متوقف حاليا للأسباب التي وقعت مع المجمّع الصيني، في حين أوضح أن مقطع الطريق السريع بين الشفة والبرواڤية سيكون جاهزا بنهاية 2018.